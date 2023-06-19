ЗАМАНА - В Буйнакске проходит санитарная очистка города после стихийного бедствия

В Буйнакске проходит санитарная очистка города после стихийного бедствия

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19 июня, 2023. Понедельник 10:51
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В Буйнакске проходит санитарная очистка города после стихийного бедствия

Уборкой последствий сильного дождя занимаются работники городской администрации, добровольцы, учащиеся Дагестанского исламского университета имени Сайфулла-кади и неравнодушные горожане.

В Буйнакске проходит санитарная очистка города после стихийного бедствия

Благодаря их работе большая часть Буйнакска уже приведена в порядок. Накануне мэрия города призвала жителей поучаствовать в уборке придомовых территорий.

В здании администрации Буйнакска осуществляется прием заявок от пострадавших.

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