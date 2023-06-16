«В начале этого месяца в Совете Федерации прошли мероприятия, посвященные юбилею нашего великого поэта Расула Гамзатова. Сегодня подобные мероприятия проходят по всей стране и даже за ее пределами.
Я очень люблю творчество Расула Гамзатова, особенно его произведение “Журавли”, которое было посвящено участникам войны. Оно актуально и сегодня, когда наши ребята защищают интересы страны.
О народном поэте можно говорить много и долго. Расул Гамзатов является визитной карточкой Дагестана. Его знают и почитают во всем мире. Произведения великого поэта переведены на многие языки мира.
Я горжусь, что являюсь земляком такой личности, как Расул Гамзатов», – высказался Нурбагандов.