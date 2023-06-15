Россиянин родом из Камеруна отправится в зону СВО по контракту

Камуни Самюэль Макколл, недавно получивший паспорт россиянина, приехал в махачкалинский военкомат, дабы записаться в добровольцы. Самюэль пока плохо говорит по-русски, но, как он считает, это не помешает ему нести воинский долг.