ЗАМАНА - Джамбулат Салавов: «Мировая логистика меняется и МТК “Север – Юг” становится одним из главных торговых маршрутов»

Джамбулат Салавов: «Мировая логистика меняется и МТК “Север – Юг” становится одним из главных торговых маршрутов»

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15 июня, 2023. Четверг 15:50
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Джамбулат Салавов: «Мировая логистика меняется и МТК “Север – Юг” становится одним из главных торговых маршрутов»

15 июня в рамках ПМЭФ-2023 состоялся круглый стол на тему развития экономического сотрудничества в рамках МТК «Север – Юг»: «Автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок», в котором приняли участие руководитель Дагестана Сергей Меликов и глава Минтранспорта региона Джамбулат Салавов.

Джамбулат Салавов: «Мировая логистика меняется и МТК “Север – Юг” становится одним из главных торговых маршрутов»

Как высказался Салавов, мировая логистика меняет свое направление в связи с западными санкциями и сегодня международный транспортный коридор «Север – Юг» становится одним из основных торговых маршрутов.  «Мы имеем значительный транзитный потенциал на международных маршрутах. В связи с чем возрастает значение модернизации инфраструктуры пунктов пропуска на государственных границах. На сегодняшнем круглом столе были обсуждены все варианты мультимодальных перевозок в этом направлении. В ходе выступления глава Минтранса РФ Виталий Савельев отметил, что грузоперевозки через международный транспортный коридор "Север-Юг" по итогам 2023 года могут составить 17,6 млн тонн. Это динамичный показатель, и с нашей стороны мы будем делать всё, чтобы они росли», – подчеркнул Джамбулат Салавов. «Модернизируется автодорожная сеть, будут построены обходы городов Махачкалы, Дербента, Хасавюрта, проводится капитальный ремонт 7 участков с переводом их в 4-хполосное движение и разделением встречных транспортных потоков общей протяженностью 77 км. Еще 8 аналогичных участков капитального ремонта общей протяженностью 69 км проектируются для исполнения до 2025 г., проводится реконструкция пунктов пропуска, наряду с этим прорабатывается вопрос строительства подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту протяженностью 6,7 км», – резюмировал Джамбулат Салавов.

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