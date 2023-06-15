ЗАМАНА - В Карабудахкентском районе завершился ремонт 16 км дороги с опережением на 4 месяца

В Карабудахкентском районе завершился ремонт 16 км дороги с опережением на 4 месяца

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15 июня, 2023. Четверг 10:44
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В Карабудахкентском районе завершился ремонт 16 км дороги с опережением на 4 месяца

В Карабудахкентском районе завершился ремонт автодороги регионального значения «Урма – Губден» на участке км 14 – км 30.

В Карабудахкентском районе завершился ремонт 16 км дороги с опережением на 4 месяца

Как проинформировала пресс-служба Министерства транспорта региона, ремонтные мероприятия проходили в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Следуя государственному договору, завершение ремонта должно было состояться в конце сентября, но в итоге он завершился к 1 июня, то есть на 4 месяца раньше.

Автодорога является одним из ключевых маршрутов транспортно-логистического комплекса Дагестана. Она соединяет горные районы с Махачкалой, имеет важное значение для социально-экономического развития региона.

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