ЗАМАНА - Мурад Казиев: «Более 250 000 детей от 3 до 7 лет получили ежемесячные выплаты в прошлом году»

Мурад Казиев: «Более 250 000 детей от 3 до 7 лет получили ежемесячные выплаты в прошлом году»

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15 июня, 2023. Четверг 10:15
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Мурад Казиев: «Более 250 000 детей от 3 до 7 лет получили ежемесячные выплаты в прошлом году»

В процессе публичных слушаний при НС Дагестана по проекту закона об исполнении регионального бюджета республики за 2022 год с докладом выступил глава Минтруда региона Мурад Казиев.

Мурад Казиев: «Более 250 000 детей от 3 до 7 лет получили ежемесячные выплаты в прошлом году»

В своем выступлении он проинформировал, что общий объем бюджетных средств, предусмотренных ведомству на минувший год, составил 46 миллиардов 196 миллионов рублей, из которых было освоено 46 млрд 181 млн рублей – это 99,97 процента от плана.

Как сообщил министр, за 2022 год освоение по государственной программе республики на соцподдержку каждого ребенка составило 43 млрд 878,9 млн рублей. Из них 27 млрд рублей выделено на осуществление ежемесячных денежных выплат для детей от 3 до 7 лет включительно. Данная выплата охватила более 250 000 детей.

5 млрд 415 млн рублей выделено на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка. Выплату перевели более 49 000 семьям.

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