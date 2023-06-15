ЗАМАНА - Абдулхаким Гаджиев: «В Дагестане возникла потребность в возобновлении железнодорожного сообщения между Махачкалой и Баку»

Абдулхаким Гаджиев: «В Дагестане возникла потребность в возобновлении железнодорожного сообщения между Махачкалой и Баку»

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15 июня, 2023. Четверг 09:45
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Абдулхаким Гаджиев: «В Дагестане возникла потребность в возобновлении железнодорожного сообщения между Махачкалой и Баку»

В Государственной думе России собираются организовать «правительственный час» на тему «О реализации государственной политики в области транспорта и транспортной инфраструктуры» с участием главы Минтранспорта страны Виталия Савельева. В рамках подготовки к нему депутат Абдулхаким Гаджиев направил вопрос о возобновлении пассажирских перевозок по маршрутам «Махачкала – Баку» и «Махачкала – Минеральные Воды».

Абдулхаким Гаджиев: «В Дагестане возникла потребность в возобновлении железнодорожного сообщения между Махачкалой и Баку»

«В связи с возросшим туристическим потоком в наших южных регионах, особенно в Республике Дагестан, возникла потребность в возобновлении железнодорожного сообщения между Махачкалой и Баку. Это важно и с точки зрения передвижения проживающих в соседней республике азербайджанцев в Дагестан и родственников из соседней республики», – выступил Гаджиев.

Далее Минтранс РФ объяснил, что по маршруту «Махачкала – Минеральные Воды» транспортное сообщение осуществляется круглогодичным поездом «Махачкала – Санкт-Петербург», а также назначенным на летний период сообщением «Махачкала – Ростов» с периодичностью 3 раза в неделю.

Отправиться из Махачкалы в Азербайджан можно на поезде «Баку – Астрахань».

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