В основу концепции стенда организаторы заложили ключевое культурное событие текущего года – 100-летний юбилей со дня рождения великого поэта Расула Гамзатова. Нюсрет Омаров показал собравшимся интерактивную книгу со стихами известного дагестанца, а также экспозицию в виде раскрытой книги, где можно увидеть самое знаменитое стихотворение Расула Гамзатова «Журавли». Гости также могли осмотреть модель проекта планировки ВТРК «Каспийский прибрежный кластер» и стать зрителями виртуальных экскурсий по республике.
Нюсрет Омаров провел экскурс по дагестанскому стенду на ПМЭФ-2023
- Автор Дарья
- 15 июня, 2023. Четверг 08:17
Полномочный представитель руководителя Дагестана в НС региона Нюсрет Омаров поведал о том, что представлено на республиканском стенде в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.
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