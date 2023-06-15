Нюсрет Омаров провел экскурс по дагестанскому стенду на ПМЭФ-2023

Полномочный представитель руководителя Дагестана в НС региона Нюсрет Омаров поведал о том, что представлено на республиканском стенде в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

В основу концепции стенда организаторы заложили ключевое культурное событие текущего года – 100-летний юбилей со дня рождения великого поэта Расула Гамзатова. Нюсрет Омаров показал собравшимся интерактивную книгу со стихами известного дагестанца, а также экспозицию в виде раскрытой книги, где можно увидеть самое знаменитое стихотворение Расула Гамзатова «Журавли». Гости также могли осмотреть модель проекта планировки ВТРК «Каспийский прибрежный кластер» и стать зрителями виртуальных экскурсий по республике.