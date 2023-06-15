ЗАМАНА - Нюсрет Омаров провел экскурс по дагестанскому стенду на ПМЭФ-2023

Нюсрет Омаров провел экскурс по дагестанскому стенду на ПМЭФ-2023

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15 июня, 2023. Четверг 08:17
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Нюсрет Омаров провел экскурс по дагестанскому стенду на ПМЭФ-2023

Полномочный представитель руководителя Дагестана в НС региона Нюсрет Омаров поведал о том, что представлено на республиканском стенде в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Нюсрет Омаров провел экскурс по дагестанскому стенду на ПМЭФ-2023

В основу концепции стенда организаторы заложили ключевое культурное событие текущего года – 100-летний юбилей со дня рождения великого поэта Расула Гамзатова. Нюсрет Омаров показал собравшимся интерактивную книгу со стихами известного дагестанца, а также экспозицию в виде раскрытой книги, где можно увидеть самое знаменитое стихотворение Расула Гамзатова «Журавли».  Гости также могли осмотреть модель проекта планировки ВТРК «Каспийский прибрежный кластер» и стать зрителями виртуальных экскурсий по республике. 

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