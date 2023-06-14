Джамалутдин Амирханов: "Для меня очень важно, чтобы дети гордились мною!"

Участник СВО рассказал присутствующим о долге служения Родине, взаимовыручке и преданности боевых товарищей, а также ответил на вопросы журналистов.

Джамалутдин родился в селе Балхар Акушинского района, работал инженером строителем, как и его отец с дедушкой. В 2009-2010 году он отслужил срочную службу в ПВО в Курске.

В мае 2022 года молодой человек подписал добровольный контракт на полгода для участия в СВО в Украине. Примечательно, что Джамалутдин решил пойти по стопам своего дедушки Гаджи Амирханова, который несмотря на свой юный возраст, 16 лет, отправился на фронт под чужим именем (более взрослого сельчанина) и встал на защиту своей Родины.

Отважный дагестанец не сразу рассказал родителям о том, где находится, первое время скрывая от них и детей, что он в зоне проведения СВО. На поле боя, будучи раненным в руку, он не покинул линию соприкосновения с врагом и участвовал в боевых операциях. Джамалутдин и другие военнослужащие помогали местным жителям, специально заказывая в несколько раз больше сухих пайков и продуктов, дабы помочь им.

«Смогу ли я встать на защиту своей Родины в мирное время, когда никто не принуждает меня это сделать? Это было для меня вызовом, брошенным самому себе, который я должен был исполнить. Мне хотелось показать положительный пример своим детям», — признается Джамалутдин.

Он добавил, что постоянно чувствовал помощь и поддержку от родного Дагестана.

Подразделение морской пехоты, где проходил службу младший сержант Д.Амирханов, располагалось в Запорожской области, в населенном пункте Гуляй-поле. Там они держали оборону первой линии, а во время нападения именно их подразделение отправилось на выполнение сложной боевой задачи.

По словам участника военной операции, младшего сержанта Джамалутдина Амирханова, Россия держит правильный курс, отстаивая интересы и права своих граждан.

Статью подготовила Патимат Сулейманова.