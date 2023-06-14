Более 198 млн рублей получит Дагестан на возведение модульных отелей

На возведение модульных отелей в России выделят почти 8 млрд рублей в 2023–2024 годах, данное поручение дал президент России Владимир Путин. Премьер-министр страны Михаил Мишустин уже подписал указ о распределении средств.

«Надеемся, что данные шаги позволят в достаточно оперативные сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, а значит, обеспечить нашим жителям более комфортные условия для отдыха внутри страны», – высказался Мишустин.

Как прокомментировали в Минтуризма региона, субсидии будут выделены в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Министерство Туризма уже направило заявку, чтобы поучаствовать в конкурсе. По итогам отбора, проведенного Министерством экономики РФ, Дагестану на возведение модульных отелей в 2024 году выделят из федерального бюджета больше 198,3 млн рублей.