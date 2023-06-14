ЗАМАНА - Республика Дагестан проведет встречи на ПМЭФ с представителями Саудовской Аравии, Катара и Ирана

Республика Дагестан проведет встречи на ПМЭФ с представителями Саудовской Аравии, Катара и Ирана

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14 июня, 2023. Среда 15:55
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Республика Дагестан проведет встречи на ПМЭФ с представителями Саудовской Аравии, Катара и Ирана

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поведал о том, как важно представлять республику на Международном экономическом форуме в Северной столице.

Республика Дагестан проведет встречи на ПМЭФ с представителями Саудовской Аравии, Катара и Ирана

Как высказался Абдулмуслимов, участие в ПМЭФ-2023 для Дагестана крайне важно, так как сегодня тут съехался весь политический бомонд, а также бизнес-сообщество со всего мира.

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