ЗАМАНА - Дагестанский стенд на ПМЭФ-2023 – один из самых крупных: 130 квадратных метров

Дагестанский стенд на ПМЭФ-2023 – один из самых крупных: 130 квадратных метров

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14 июня, 2023. Среда 14:59
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Дагестанский стенд на ПМЭФ-2023 – один из самых крупных: 130 квадратных метров

Дагестанское правительство подготовило один из самых крупных стендов на Петербургском международном экономическом форуме-2023, информирует пресс-служба регионального руководства.

Дагестанский стенд на ПМЭФ-2023 – один из самых крупных: 130 квадратных метров

Уточняют, что республика с помощью стенда продемонстрировала свой экономический и культурный потенциал, интерактивную карту, VR-кинотеатр и подготовила переговорную зону.  Некоторую часть стенда посвятили классику республиканской поэзии Расулу Гамзатову, чей 100-летний юбилей отмечают в этом году в России.

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