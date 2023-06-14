Уточняют, что республика с помощью стенда продемонстрировала свой экономический и культурный потенциал, интерактивную карту, VR-кинотеатр и подготовила переговорную зону. Некоторую часть стенда посвятили классику республиканской поэзии Расулу Гамзатову, чей 100-летний юбилей отмечают в этом году в России.
Дагестанский стенд на ПМЭФ-2023 – один из самых крупных: 130 квадратных метров
- Автор Дарья
- 14 июня, 2023. Среда 14:59
Дагестанское правительство подготовило один из самых крупных стендов на Петербургском международном экономическом форуме-2023, информирует пресс-служба регионального руководства.
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