В Дагестан выделят более 300 млн рублей на мелиорацию сельхозземель

Автор Дарья |||

В нынешнем году в Дагестан направят больше 300 миллионов рублей на мелиорацию сельхозземель. Соответствующий указ подписал глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин.