Как информирует Минсельсхоз РД, следуя документам, дополнительное финансирование получат 32 субъекта страны. В Дагестан из федерального бюджета выделят больше 219,6 млн рублей на реализацию мероприятий в сфере мелиорации земель сельхозназначения, а также более 100 млн рублей на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на организацию гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных работ.
В Дагестан выделят более 300 млн рублей на мелиорацию сельхозземель
- Автор Дарья
- 14 июня, 2023. Среда 13:42
В нынешнем году в Дагестан направят больше 300 миллионов рублей на мелиорацию сельхозземель. Соответствующий указ подписал глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин.
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