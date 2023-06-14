Дагестанская делегация принимает участие в ПМЭФ-2023

В среду, 14 июня, в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Это одно из самых крупных и важных деловых событий в мире.

Каждый год тысячи участников со всех уголков планеты съезжаются на ПМЭФ, который становится площадкой для общения политических деятелей, предпринимателей и IT-специалистов.

На форуме установлен стенд и от Дагестана, тут можно ознакомиться с промышленным, культурным и туристическим потенциалом республики.

В основу концепции стенда организаторы заложили ключевое культурное событие 2023 года – 100-летний юбилей со дня рождения классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова.

На выставочном стенде можно также увидеть следующее: инвестпроекты региона, стихи Расула Гамзатова в современном формате, виртуальную презентацию, посвященную жизни поэта и уникальным природным, а также туристическим объектам республики, ОЭЗ Дагестана и её приоритетные проекты, а также достижения в промышленности, сельском хозяйстве и иных сферах.