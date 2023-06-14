Некоторые микрорайоны Махачкалы останутся без света

Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» сообщает о плановом отключении электроэнергии с 08:00 мск 14 июня до 24:00 мск 15 июня текущего года в связи с заменой трансформатора 16 МВА на 25 МВА на подстанции 110 кВ «Шамхал», а также техническими работами на высоковольтной линии, запитанной от указанной подстанции.

«Данные работы направлены на повышение надёжности электроснабжения потребителей электроэнергии», – сообщает пресс-служба компании.

Временное ограничение режима потребления энергоресурса будет введено частично по следующим адресам: п. Ленинкент; мкр Сепараторный поселок (г. Махачкала); п. Учкент; п. Шамхал; п. Шамхал-Термен; п. Шамхал-Тюбе, Новолакский район (Новолак, Новосторой, п. Гамиях); прибрежная зона г. Махачкалы (Сулакская зона).

Отмечается, что ограничение электроснабжения по указанным выше адресам вводится поэтапно и на несколько часов (от 2-х до 5-ти).

«Ограничение электрической энергии по вышеуказанным адресам может затронуть в том числе организации различных форм собственности, насосные станции и котельные установки. Ответственные потребители, электроснабжение которых предусмотрено от двух независимых источников питания, обязаны самостоятельно осуществить перевод электрических нагрузок на резервный источник питания. Необходимо отметить, что временные ограничения энергоснабжения не затронут учебные заведения, в которых проходят экзамены в указанные временные промежутки», – пояснили в пресс-службе филиала.

Энергетики призывают потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.