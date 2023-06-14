Нурбагандов и Павлюченко осмотрели полигон по военной подготовке бойцов разного возраста – страйкбол, организованный Российским союзом боевых искусств в Дагестане. Ежедневно тут проходит боевое слаживание под руководством инструкторов-наставников, которые имеют необходимый опыт в этой сфере.
Побеседовав с ребятами, депутат озвучил, что служба правоохранителей и силовиков, несмотря на существующие риски для жизни, является благороднейшим делом во благо отечества и граждан.
Далее и сами ребята рассказали про эффективность получаемых навыков.