Депутаты осмотрели Центр военно-патриотического воспитания «Работаем, брат!» в Дагестане

Депутат Государственной думы России Нурбаганд Нурбагандов совместно с Председателем Комитета Народного Собрания Дагестана по образованию и науке Еленой Павлюченко осмотрели Центр военно-патриотического воспитания «Работаем, брат!», информирует пресс-служба «Единой России».

Нурбагандов и Павлюченко осмотрели полигон по военной подготовке бойцов разного возраста – страйкбол, организованный Российским союзом боевых искусств в Дагестане. Ежедневно тут проходит боевое слаживание под руководством инструкторов-наставников, которые имеют необходимый опыт в этой сфере.

Побеседовав с ребятами, депутат озвучил, что служба правоохранителей и силовиков, несмотря на существующие риски для жизни, является благороднейшим делом во благо отечества и граждан.​ ​

Далее и сами ребята рассказали про эффективность получаемых навыков.