ЗАМАНА - Сергей Меликов жестко прокомментировал массовые нарушения при сдаче ОГЭ в Курахском районе

Сергей Меликов жестко прокомментировал массовые нарушения при сдаче ОГЭ в Курахском районе

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13 июня, 2023. Вторник 16:14
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Сергей Меликов жестко прокомментировал массовые нарушения при сдаче ОГЭ в Курахском районе

Глава Дагестана дал жесткий комментарий по поводу массовых нарушений при сдаче ОГЭ в Курахском районе, об этом информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.

Сергей Меликов жестко прокомментировал массовые нарушения при сдаче ОГЭ в Курахском районе

«Немедленно отстранить от работы начальника управления образования и передать материалы в правоохранительные органы», – высказался Меликов в социальной сети.

О нарушениях 13 июня на собрании проинформировал глава Минобрнауки региона Яхья Бучаев. Как он сообщил, несмотря на видеонаблюдение в кабинетах, только 4-м из более 100 учеников никто не помогал. Все остальные получали помощь от сторонних людей. Результаты были отменены, а подростки сдадут экзамен заново.

Руководитель республики поручил оперативно отстранить от работы главу управления образования района. Именно его структурное подразделение, как считает Меликов, допустило ошибку при проведении экзамена.

«Этого бы не произошло, будь он принципиальным, требовательным и выполнил бы те указания, которые были даны на отдельном совещании по подготовке к экзаменам», – высказался Меликов. Далее он обратился к МВД региона, попросив организовать проверку. В скором времени стартует разбирательство, где будут приниматься конкретные меры.

Аналогичные случаи регистрировались и в других муниципалитетах региона. Меликов предупредил представителей городов и районов Дагестана о персональной ответственности за итоги экзаменов – они должны оставаться объективными.

«Недопустимо, когда во время экзамена заносят листы с готовыми ответами, когда фиксируется наличие телефонов. Это вызывает негатив у населения. Хочу предупредить начальников отделов образования – они несут персональную ответственность за организацию ЕГЭ и ОГЭ», – подытожил Сергей Меликов.

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