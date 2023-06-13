ЗАМАНА - В Буйнакском гарнизоне открыли игровую площадку для детей военнослужащих

В Буйнакском гарнизоне открыли игровую площадку для детей военнослужащих

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13 июня, 2023. Вторник 15:47
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В Буйнакском гарнизоне открыли игровую площадку для детей военнослужащих

В Буйнакском гарнизоне при содействии депутата ГД РФ от партии «Единая Россия» Джамаладина Набиевича Гасанова открыли новую игровую площадку для детей военнослужащих.

В Буйнакском гарнизоне открыли игровую площадку для детей военнослужащих

Напомним, что, выполняя поручение председателя ГД РФ Володина В.В. депутатскому корпусу взять под опеку военные городки и гарнизоны еще в прошлом году при посещении Буйнакского гарнизона и встречи с семьями военнослужащих находящихся в зоне действия СВО с депутатом ГД РФ Джамаладином Гасановым, среди многих других просьб и пожеланий Председатель женсовета гарнизона Алена Кушнир попросила организовать игровую площадку для детей.

«…С того дня мы постоянно ощущаем заботу и внимание к нам. Настоящий новогодний праздник подарили нашим детям с участием артистов Республиканского кукольного театра. Каждый ребенок получил новогодний подарок. Дети до сих пор вспоминают этот праздник. Накануне международного женского дня - 8 Марта, для нас женщин был организован замечательный праздник с участием коллектива Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан». Кроме того, прозвучали песни в исполнении коллектива народного ансамбля русской песни «Волна» Республиканского Дома народного творчества. Всем женщинам военного гарнизона от имени депутата были вручены букеты цветов.

И вот сегодня в дни, когда по всей России проходят мероприятия, посвященные Дню защиты детей, благодаря нашему депутату к нашим детям пришел этот замечательный праздник, наполненный радостью и счастливыми улыбками. Рядом с домами где проживают семьи военнослужащих появилась прекрасная игровая площадка, спортивный инвентарь огромное количество мячей, игрушек и прочих подарков. Мы все это снимаем на фото и видео и показываем нашим мужьям счастливые лица наших детей. Это очень важно для них.» - сказала корреспонденту ГТРК Дагестан Алена Кушнир…»

«…Очень рад тому, что удалось организовать такой подарок детям военнослужащих. Мы выполнили свое обещание данное нами семьям тех, кто сегодня защищает суверенитет и безопасность нашей страны. В эти дни проходит много мероприятий, где мне необходимо было присутствовать лично как по делам профильного комитета по энергетики, так и по работе различных рабочих групп и комиссий в состав которых я вхожу. Но сегодня я очень хотел быть здесь, в том избирательном округе жители которого оказали мне доверие, представлять их интересы в Государственной Думе нашей страны. Кстати, это не единственный объект, который мы готовили к празднованию дня защиты детей. Вот прямо сейчас мы выезжаем в с. Ахкент Левашинского района, где мы организовали такую же игровую площадку для детей…» - сказал Джамаладин Набиевич.

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