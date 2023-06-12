"Уважаемые соотечественники! Сегодня вся страна отмечает свой главный праздник – День России.

Это день, который символизирует единство и мощь нашей большой и невероятно красивой страны.

Каждый из нас гордится своей Родиной – её историей, культурой и жителями, которые не жалея сил трудились и трудятся, вставая на защиту страны во имя светлого будущего.

Особую благодарность хочу выразить нашим военнослужащим, которые выполняют свой гражданский долг и вносят личный вклад в достижение целей нашей страны, обеспечение безопасности на ее границах.

И наши земляки - дагестанцы всегда отличались своим трудолюбием и патриотизмом, способностью претворять в жизнь самые смелые и грандиозные замыслы.

Искренне благодарю вас за высочайшую самоотдачу в решении задач, которые перед вами стоят, за ваше неравнодушие и искреннюю любовь к Родине.

Сегодня, как никогда, мы должны чувствовать себя единым народом, объединенным общей идеей и ценностями. Нам вместе придется преодолевать множество трудностей и препятствий, чтобы реализовать намеченные планы и создать лучшую страну для наших детей.

Пусть каждый из нас делает все возможное для процветания России, а щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом", — обратился премьер.

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и семейного счастья. С праздником, друзья! Да здравствует Россия!