ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана поздравил жителей республики с Днём России

Премьер-министр Дагестана поздравил жителей республики с Днём России

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12 июня, 2023. Понедельник 12:10
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Премьер-министр Дагестана поздравил жителей республики с Днём России

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с Днём России

Премьер-министр Дагестана поздравил жителей республики с Днём России

"Уважаемые соотечественники! Сегодня вся страна отмечает свой главный праздник – День России.   

Это день, который символизирует единство и мощь нашей большой и невероятно красивой страны.  

Каждый из нас гордится своей Родиной – её историей, культурой и жителями, которые не жалея сил трудились и трудятся, вставая на защиту страны во имя светлого будущего.  

Особую благодарность хочу выразить нашим военнослужащим, которые выполняют свой гражданский долг и вносят личный вклад в достижение целей нашей страны, обеспечение безопасности на ее границах. 

И наши земляки - дагестанцы всегда отличались своим трудолюбием и патриотизмом, способностью претворять в жизнь самые смелые и грандиозные замыслы. 

Искренне благодарю вас за высочайшую самоотдачу в решении задач, которые перед вами стоят, за ваше неравнодушие и искреннюю любовь к Родине.  

Сегодня, как никогда, мы должны чувствовать себя единым народом, объединенным общей идеей и ценностями. Нам вместе придется преодолевать множество трудностей и препятствий, чтобы реализовать намеченные планы и создать лучшую страну для наших детей.  

Пусть каждый из нас делает все возможное для процветания России, а щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом", — обратился премьер.  

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и семейного счастья.  С праздником, друзья! Да здравствует Россия!

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