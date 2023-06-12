ЗАМАНА - Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийской акции ко Дню России

Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийской акции ко Дню России

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12 июня, 2023. Понедельник 02:19
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Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийской акции ко Дню России

С 8 по 12 июня в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Танцевальный флешмоб ко Дню России».

Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийской акции ко Дню России

Школьники со всей страны могут принять участие в танцевальном флешмобе, посвящённому одному из главных государственных праздников в стране, символу национального единения.

Для этого необходимо записать на видео свой танец на песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна», сделать пост, опубликовав его на своей странице (или родителя, педагога, учреждения) в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом

#Россиякдш, указав регион, имя/фамилию, название коллектива или учреждения. Приветствуются работы с большим количеством участников.

Экспертная комиссия выберет 20 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Миссия танцевального флэшмоба – объединить молодежь страны, дать ей возможность заявить о себе и своем отношении к нашей Родине.

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