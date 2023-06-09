ЗАМАНА - Татьяна Беляева: «В самые тяжелые годы Магомедали Магомедов был тем руководителем, за которым жители республики чувствовали себя как за каменной стеной»

Татьяна Беляева: «В самые тяжелые годы Магомедали Магомедов был тем руководителем, за которым жители республики чувствовали себя как за каменной стеной»

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09 июня, 2023. Пятница 17:25
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Татьяна Беляева: «В самые тяжелые годы Магомедали Магомедов был тем руководителем, за которым жители республики чувствовали себя как за каменной стеной»

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева приняла участие в торжественной церемонии открытия на фасаде здания Дома Правительства Дагестана мемориальной плиты видному государственному деятелю Магомедали Магомедову.

Татьяна Беляева: «В самые тяжелые годы Магомедали Магомедов был тем руководителем, за которым жители республики чувствовали себя как за каменной стеной»

«Магомедали Магомедович был выдающейся личностью для Дагестана. В самые тяжелые годы он был тем руководителем, за которым жители республики чувствовали себя как за каменной стеной. Мы знали, что в регионе все будет спокойно. И сегодняшнее мероприятие — это дань памяти великому руководителю Дагестана», — поделилась глава ведомства. В мероприятии приняли участие Глава Дагестана Сергей Меликов, сын Магомедали Магомедова, заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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