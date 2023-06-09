Татьяна Беляева: «В самые тяжелые годы Магомедали Магомедов был тем руководителем, за которым жители республики чувствовали себя как за каменной стеной»

«Магомедали Магомедович был выдающейся личностью для Дагестана. В самые тяжелые годы он был тем руководителем, за которым жители республики чувствовали себя как за каменной стеной. Мы знали, что в регионе все будет спокойно. И сегодняшнее мероприятие — это дань памяти великому руководителю Дагестана», — поделилась глава ведомства. В мероприятии приняли участие Глава Дагестана Сергей Меликов, сын Магомедали Магомедова, заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.