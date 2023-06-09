ЗАМАНА - Мемориальную плиту почетному председателю Госсовета Дагестана Магомедали Магомедову открыли в Махачкале

Мемориальную плиту почетному председателю Госсовета Дагестана Магомедали Магомедову открыли в Махачкале

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09 июня, 2023. Пятница 14:28
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Мемориальную плиту почетному председателю Госсовета Дагестана Магомедали Магомедову открыли в Махачкале

На центральной площади Махачкалы прошла церемония открытия мемориальной плиты почетному председателю Госсовета, общественному деятелю Дагестана Магомедали Магомедову, которая была установлена на здании Дома Правительства.

Мемориальную плиту почетному председателю Госсовета Дагестана Магомедали Магомедову открыли в Махачкале

Началось торжественное открытие со слов, сказанных ранее Президентом РФ Владимиром Путиным о Магомедали Магомедове: «Дагестану повезло, без всякого преувеличения. России повезло, что на Кавказе есть такой руководитель в это сложное время. Человек очень опытный, человек очень чуткий, человек по-настоящему бесстрашный, с настоящим мужским характером».

Миссия открытия мемориальной плиты была предоставлена Главе Дагестана Сергею Меликову и сыну Магомедали Магомедова, заместителю руководителя Администрации Президента РФ Магомедсаламу Магомедову.

В своем выступлении в ходе церемонии открытия Сергей Меликов рассказал о своих взаимоотношениях с экс-руководителем Дагестана и отметил, что благодарен судьбе за личное знакомство с Магомедали Магомедовым.

«Каждая встреча с ним для меня становилась уроком жизни. Он всегда делился своим опытом, не подталкивая к конкретным решениям, учил самому главному – отношению к людям, любви к Дагестану, которая как раз и дает ту самую мудрость и мужество.

Мы видим, сколько людей сегодня здесь и какими глазами они смотрят на портрет Магомедали Магомедовича, возлагая цветы. Думаю, не нужно комментировать, с какой любовью и почтением мы относимся к человеку, которого чествуем. Здесь нет гостей и приглашенных, здесь только те, кто искренне пришёл почтить память выдающегося государственного деятеля», – рассказал Сергей Меликов.

Далее приветственный адрес полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки озвучил главный федеральный инспектор по РД аппарата полпреда Александр Степанов.

«Именно под руководством Магомедали Магомедова была разработана и принята Конституция Дагестана, которая заложила фундамент стабильного развития республики, дала уверенность жителям региона в будущем. Нас с Магомедали Магомедовичем связывали теплые личные отношения. Знаю, что во всех непростых ситуациях он неизменно проявлял себя как мужественный человек, настоящий лидер и патриот. И слово, данное людям, держал всегда», – говорилось в обращении.

В рамках мероприятия слово было также предоставлено Такибат Махмудовой, которая в годы правления Магомедали Магомедова занимала должность Государственного секретаря Республики Дагестан и проработала с почетным председателем Госсовета 15 лет.

«Он был как скала, гора. И эта гора была не только для семьи, но и для всех его коллег, для дагестанского народа. Мы всегда за этой горой чувствовали себя очень защищенными. Это была надёжность, стабильность», – поделилась Такибат Махмудова воспоминаниями о Магомедали Магомедове.

Председатель правления Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова выступила от имени деятелей культуры, искусства и литературы Дагестана и поблагодарила Магомедали Магомедова за всестороннюю поддержку, оказываемую в тяжелое время им.

«Он любил многих артистов, музыкантов, художников. Магомедали Магомедович не раз собирал писателей в здании Правительства, в своем кабинете. Причем писателей всех национальностей, всех возрастов: от аксакалов-классиков до самых молодых литераторов. И мы ему очень благодарны за эту чуткость и эту поддержку», – отметила она.

В свою очередь заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов поблагодарил всех, кто внес вклад в увековечение памяти его отца и собрался на церемонии.

«Я вижу в этом желание отдать должное общественным и государственным делам Магомедали Магомедовича, проявить уважение к его памяти. Отдельная благодарность главе республике Сергею Алимовичу за теплые слова. Я считаю, что на Вас сегодня лежит огромная ответственность – руководить многонациональным Дагестаном в составе великой России. Вы с этим достойно справляетесь. Хочу пожелать Вам и вашим соратникам успехов в деле развития и процветания нашей любимой родины – Дагестана», – сказал он.

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