Мемориальную плиту почетному председателю Госсовета Дагестана Магомедали Магомедову открыли в Махачкале

Началось торжественное открытие со слов, сказанных ранее Президентом РФ Владимиром Путиным о Магомедали Магомедове: «Дагестану повезло, без всякого преувеличения. России повезло, что на Кавказе есть такой руководитель в это сложное время. Человек очень опытный, человек очень чуткий, человек по-настоящему бесстрашный, с настоящим мужским характером».

Миссия открытия мемориальной плиты была предоставлена Главе Дагестана Сергею Меликову и сыну Магомедали Магомедова, заместителю руководителя Администрации Президента РФ Магомедсаламу Магомедову.

В своем выступлении в ходе церемонии открытия Сергей Меликов рассказал о своих взаимоотношениях с экс-руководителем Дагестана и отметил, что благодарен судьбе за личное знакомство с Магомедали Магомедовым.

«Каждая встреча с ним для меня становилась уроком жизни. Он всегда делился своим опытом, не подталкивая к конкретным решениям, учил самому главному – отношению к людям, любви к Дагестану, которая как раз и дает ту самую мудрость и мужество.

Мы видим, сколько людей сегодня здесь и какими глазами они смотрят на портрет Магомедали Магомедовича, возлагая цветы. Думаю, не нужно комментировать, с какой любовью и почтением мы относимся к человеку, которого чествуем. Здесь нет гостей и приглашенных, здесь только те, кто искренне пришёл почтить память выдающегося государственного деятеля», – рассказал Сергей Меликов.

Далее приветственный адрес полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки озвучил главный федеральный инспектор по РД аппарата полпреда Александр Степанов.

«Именно под руководством Магомедали Магомедова была разработана и принята Конституция Дагестана, которая заложила фундамент стабильного развития республики, дала уверенность жителям региона в будущем. Нас с Магомедали Магомедовичем связывали теплые личные отношения. Знаю, что во всех непростых ситуациях он неизменно проявлял себя как мужественный человек, настоящий лидер и патриот. И слово, данное людям, держал всегда», – говорилось в обращении.

В рамках мероприятия слово было также предоставлено Такибат Махмудовой, которая в годы правления Магомедали Магомедова занимала должность Государственного секретаря Республики Дагестан и проработала с почетным председателем Госсовета 15 лет.

«Он был как скала, гора. И эта гора была не только для семьи, но и для всех его коллег, для дагестанского народа. Мы всегда за этой горой чувствовали себя очень защищенными. Это была надёжность, стабильность», – поделилась Такибат Махмудова воспоминаниями о Магомедали Магомедове.

Председатель правления Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова выступила от имени деятелей культуры, искусства и литературы Дагестана и поблагодарила Магомедали Магомедова за всестороннюю поддержку, оказываемую в тяжелое время им.

«Он любил многих артистов, музыкантов, художников. Магомедали Магомедович не раз собирал писателей в здании Правительства, в своем кабинете. Причем писателей всех национальностей, всех возрастов: от аксакалов-классиков до самых молодых литераторов. И мы ему очень благодарны за эту чуткость и эту поддержку», – отметила она.

В свою очередь заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов поблагодарил всех, кто внес вклад в увековечение памяти его отца и собрался на церемонии.

«Я вижу в этом желание отдать должное общественным и государственным делам Магомедали Магомедовича, проявить уважение к его памяти. Отдельная благодарность главе республике Сергею Алимовичу за теплые слова. Я считаю, что на Вас сегодня лежит огромная ответственность – руководить многонациональным Дагестаном в составе великой России. Вы с этим достойно справляетесь. Хочу пожелать Вам и вашим соратникам успехов в деле развития и процветания нашей любимой родины – Дагестана», – сказал он.