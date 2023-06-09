Мероприятие прошло на главной площади имени Ленина в Махачкале у здания Дома Правительства. Здесь, в Доме Правительства, Магомедали Магомедов проработал больше четверти века, а 15 из них - в качестве руководителя республики.
Премьер-министр Дагестана возложил цветы к мемориальной плите Магомедали Магомедова
- Автор Дарья
- 09 июня, 2023. Пятница 13:50
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в церемонии торжественного открытия мемориальной плиты почетному председателю Государственного совета Магомедали Магомедову. Об этом информирует телеграм-канал руководства региона.
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