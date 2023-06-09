Премьер-министр Дагестана возложил цветы к мемориальной плите Магомедали Магомедова

Мероприятие прошло на главной площади имени Ленина в Махачкале у здания Дома Правительства. Здесь, в Доме Правительства, Магомедали Магомедов проработал больше четверти века, а 15 из них - в качестве руководителя республики.