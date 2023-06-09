В Дагестане идет прием заявок для участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров

Документы на обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров будут приниматься в Министерстве экономики и территориального развития РД до 18 июня.

Как сообщает пресс-служба ведомства, программа предусматривает обучение в российских вузах и стажировку в ведущих российских и зарубежных организациях, в том числе в рамках взаимных обменов с иностранными государствами. К участию в ней приглашаются перспективные руководители высшего и среднего звеньев, рекомендованные организациями по укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление».

Обучение поможет молодым руководителям получить актуальные знания, погрузиться в среду единомышленников, наладить диалог между бизнесом и властью. Программа содействует профессиональному и карьерному росту молодых руководителей. Выпускники отмечают быстрый должностной рост, переходят на работу в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Отмечается, что обучение по Президентской программе платное. При этом 66% стоимости обучения финансируется государством, 34% – за счет средств направляющей организации, либо самим специалистом.

Основные требования: возраст до 50 лет (участие в конкурсном отборе специалистов старше 50 лет допускается по ходатайству региональной комиссии в ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров»); высшее образование; общий стаж работы не менее 5 лет; опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет; участие в реализации проекта по развитию организации.