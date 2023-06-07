В Совете Федерации состоялись Дни Расула Гамзатова

Сегодня в верхней палате парламента прошло театрализованное представление. Для гостей играли известные композиции на стихи Гамзатова: «Журавли», «Дагестан», «Мой бубен», «По горным дорогам», «Берегите матерей» и «Исчезли солнечные дни», а также стихи о горном крае на родном для дагестанца – аварском – языке. С экрана можно было видеть видеофильм о жизни поэта.

Стихи читали артисты театра ГИТИС. В мероприятии принимали участие известные республиканские коллективы, среди них – популярный ансамбль «Лезгинка», вокальная группа государственного ансамбля песни и танца «Дагестан», исполнители Дагестанского государственного театра оперы и балета, артисты Дагестанской филармонии.

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