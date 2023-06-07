ЗАМАНА - Россельхознадзор по РД устранил несанкционированные свалки в Кумторкалинском районе

Россельхознадзор по РД устранил несанкционированные свалки в Кумторкалинском районе

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07 июня, 2023. Среда 11:20
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Россельхознадзор по РД устранил несанкционированные свалки в Кумторкалинском районе

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Дагестану в Кумторкалинском районе на землях сельскохозяйственного назначения выявили незаконные свалки.

Россельхознадзор по РД устранил несанкционированные свалки в Кумторкалинском районе

Как проинформировала пресс-служба Россельхознадзора, в процессе выездного обследования в селе Новострой на землях сельскохозяйственного назначения были зафиксированы нелегальные свалки, что является нарушением требований Земельного кодекса России и федеральных законов.

«По факту выявленных нарушений владельцам земельных участков объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства с предложением принять меры, нацеленные на использование земельных участков по назначению», — заявляется ведомством в официальном сообщении.

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