ЗАМАНА - Жителей Дагестана приглашают к участию в проекте «Точки притяжения на селе»

Жителей Дагестана приглашают к участию в проекте «Точки притяжения на селе»

Автор
06 июня, 2023. Вторник 09:44
|||
Жителей Дагестана приглашают к участию в проекте «Точки притяжения на селе»

Жители Дагестана могут принять участие в проекте «Точки притяжения на селе», где интересные села или находящиеся в них объекты могут стать площадкой для молодежных мероприятий, информирует пресс-служба Министерства молодежи региона.

Жителей Дагестана приглашают к участию в проекте «Точки притяжения на селе»

Заполнить анкету можно до 20 июня на сайте РССМ в разделе «Кадры для села», в подразделе «Точки притяжения». До 30 июня организаторы рассмотрят пришедшие заявки на корректность заполнения формы регистрации. Основными правилами при отборе являются отсутствие аварийного состояния объекта и наличие значимости для республики.

До 10 июля с выбранными объектами заключат договор о сотрудничестве, а всю информацию опубликуют на портале РССМ и ресурсах партнеров проекта. Также отобранные точки поучаствуют в программе «Точки притяжения» от Росмолодежи и в программе «Больше, чем путешествие».

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top