ЗАМАНА - 6 520 детей отдохнут в первой смене в детских лагерях республики

6 520 детей отдохнут в первой смене в детских лагерях республики

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05 июня, 2023. Понедельник 10:28
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6 520 детей отдохнут в первой смене в детских лагерях республики

Лето наступило и все дагестанские стационарные лагеря открыли свои двери, принимая первых детей, информирует пресс-служба Роспотребнадзора региона.

6 520 детей отдохнут в первой смене в детских лагерях республики

Так, в первую смену в лагерях проведут время 6 250 ребят. Кроме того, с начала лета заработают и пришкольные лагеря.

В данный момент обязательные санитарно-эпидемиологические заключения, получили все 25 лагерей, которые работают в республике. 

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