ЗАМАНА - Граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей

Граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей

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05 июня, 2023. Понедельник 08:47
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Граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей

Соответствующее постановление Правительства Республики Дагестан подписано 31 мая 2023 г.

Граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей

Согласно документу, граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года сроком на один год и более, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Финансирование по предоставлению единовременной выплаты будет осуществляться за счет средств резервного фонда Правительства РД.

Право на указанную выплату имеют также члены семьи военнослужащих в случае наличия их согласия на получение единовременной денежной выплаты одним из членов семьи.

Членами семьи военнослужащего — контрактника, имеющими право на единовременную выплату, являются:

- супруга (супруг);

- родители (усыновители);

- несовершеннолетние дети;

- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;

- лица, находящиеся на иждивении.

Единовременную выплату будут осуществлять управления социальной защиты населения Минтруда Дагестана. 

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