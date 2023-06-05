Согласно документу, граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года сроком на один год и более, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
Финансирование по предоставлению единовременной выплаты будет осуществляться за счет средств резервного фонда Правительства РД.
Право на указанную выплату имеют также члены семьи военнослужащих в случае наличия их согласия на получение единовременной денежной выплаты одним из членов семьи.
Членами семьи военнослужащего — контрактника, имеющими право на единовременную выплату, являются:
- супруга (супруг);
- родители (усыновители);
- несовершеннолетние дети;
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;
- лица, находящиеся на иждивении.
Единовременную выплату будут осуществлять управления социальной защиты населения Минтруда Дагестана.