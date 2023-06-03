ЗАМАНА - В Дербенте восстанавливают часть крепостной стены

В Дербенте восстанавливают часть крепостной стены

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03 июня, 2023. Суббота 01:40
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В Дербенте восстанавливают часть крепостной стены

Подрядная компания начала реставрацию части Южной стены Дербентской крепости, которая входит в реестр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника.

В Дербенте восстанавливают часть крепостной стены

"У объекта культурного наследия федерального значения - ворот "Орта-Капы" <…> стартовали реставрационные работы. <…> На объекте в планах осуществить мероприятия по укреплению стены, а именно: выполнить расчистку и заполнение швов специальным реставрационным раствором, инъектирование стен, дабы заполнить все пустоты, сформировавшиеся за все время работы объекта", — заявляет пресс-служба.

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