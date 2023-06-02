ЗАМАНА - Хор Театра оперы и балета выиграл грант Правительства России

Хор Театра оперы и балета выиграл грант Правительства России

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02 июня, 2023. Пятница 16:46
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Хор Театра оперы и балета выиграл грант Правительства России

Хор Театра оперы и балета Дагестана во главе с главным хормейстером Эмилией Шихрагимовой выиграл грант Правительства РФ на постановку музыкально-драматического концерта «О тебе я думаю», посвященного 100-летию классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, информирует пресс-служба театра.

Хор Театра оперы и балета выиграл грант Правительства России

В программу концерта войдет вокально-хоровая музыка, написанная на стихи поэта Дагестана. В разработке постановки участвуют лучшие эксперты со всей России. 

Вокальную часть мероприятия исполнит солистка Театра оперы и балета Елена Величко, а также приглашенный народный артист РФ, известный оперный певец, солист Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского Алексей Мочалов.

Премьера должна состояться 19 августа на большой сцене русского драматического театра имени Максима Горького. Хор также отправится в гастроли по городам региона и России.

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