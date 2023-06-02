Новые объекты культуры начали работу в Табасаранском районе

В рамках рабочего визита в Табасаранский район министр культуры РД Зарема Бутаева посетила дома культуры, Модельную библиотеку и Историко-краеведческий музей, построенные и отремонтированные в рамках национального проекта «Культура».

Дом культуры села Караг был построен в 50-х годах прошлого столетия и уже не отвечал современным требованиям проведения культурного досуга.

По словам жителей села, после капремонта здание полностью преобразилось. Здесь появился актовый зал на 60 посадочных мест, новая система отопления, рабочие кабинеты и просторное фойе, где можно проводить выставки различной направленности.

При ДК функционирует Харагская сельская библиотека и организованы кружки для детей по бисероплетению, вязанию, безворсовому ткачеству и другим народным художественным промыслам.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» открылся новый дом культуры в райцентре Хучни.

В прошлом году здесь провели ремонт внутренних помещений на двух этажах, обновили фасад, установили новую электропроводку и отопительную систему, оборудовали актовый зал на 250 посадочных мест.

«Я очень рада преобразованиям, происходящим сегодня в Табасаранском районе как в сфере культуры, так и в других областях. Особенно приятны искренние эмоции работников культуры и детей, которые долго этих изменений ждали и сегодня будут творить в совершенно других условиях», – поделилась министр культуры РД Зарема Бутаева и выразила благодарность за поддержку федеральному ведомству и руководству Республики Дагестан.

Также на базе Межпоселенческой централизованной библиотечной системы в селе Хучни появилась первая модельная библиотека. В этом году библиотека была отремонтирована по программе «Местные инициативы» и оснащена в рамках национального проекта «Культура».

Подготовку объекта к открытию проинспектировали также Зарема Бутаева и глава района Магомед Курбанов.

«Нам хотелось создать в районе место притяжения интеллектуальной молодежи, организовав в библиотеке современное, комфортное пространство для встреч с друзьями, чтения книг, просмотра качественного кино. Я уверен, что такие объекты будут востребованы, и не исключаю, что в дальнейшем мы увеличим их количество», – сказал глава района.

Модельная библиотека вмещает мультимедийную зону с видеооборудованием, кинозалом, комнатами для проведения мастер-классов, круглых столов, зону коворкинга.

Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» Историко-краеведческий музей района был оснащен новым оборудованием.

Зарема Бутаева посетила культурный объект вместе с руководителем муниципалитета.

Директор музея рассказала о достопримечательностях Табасарана и показала приобретенное оборудование. В прошлом году в Историко-краеведческий музей поступили новые музейные витрины, стеллажи и интерактивный экран с очками виртуальной реальности. Кроме того, были установлены тач-экраны, с помощью которых экспонаты можно посмотреть в цифровом формате.

Сегодня число предметов основного фонда, которые экспонируются в течение года, составляет 150 единиц, это предметы прикладного искусства, быта и этнографии, оружие и фотографии. Посетить табасаранский музей можно в том числе по «Пушкинской карте».

По словам работников учреждения, число посетителей в связи с туристическим потоком значительно возросло. Ежедневно в летний сезон его посещают больше 500 человек.