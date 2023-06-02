Татьяна Беляева и Ильяс Мамаев поздравили подопечных Дома ребенка в Буйнакске

Совместно с руководством учреждения и при участии волонтеров состоялась их встреча с воспитанниками детского дома. Дети получили подарки и показали гостям свои первые успехи в творчестве. Кроме того, прошел осмотр всех помещений, в том числе кабинета физиотерапии. Были намечены планы дальнейшего развития детского дома.

«Очень хотелось сегодня еще раз порадовать наших малышей, подарить им частичку своего сердца. Внимание к этим детям не ограничивается праздничными датами, оно каждодневное. И прежде всего мы стараемся следить за сохранением здоровья малышей, они проходят ежегодно подробное обследование с последующим оздоровлением. Сотрудники детского дома – очень теплый и сплоченный коллектив, которые смогли создать здесь атмосферу большой и дружной семьи, всем сердцем любят своих малышей», – заявила Татьяна Беляева.