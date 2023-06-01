ЗАМАНА - Владимир Путин о Магомедали Магомедове: «Он проявил беспримерное мужество и твердость духа»

Владимир Путин о Магомедали Магомедове: «Он проявил беспримерное мужество и твердость духа»

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01 июня, 2023. Четверг 18:36
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Владимир Путин о Магомедали Магомедове: «Он проявил беспримерное мужество и твердость духа»

Неоднократно Владимир Путин отзывался о экс-председателе Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова, отмечая его мужество и стойкость, которые помогли выстоять целой республике в непростые годы.

Владимир Путин о Магомедали Магомедове: «Он проявил беспримерное мужество и твердость духа»

 

«Магомедали Магомедович Магомедов – выдающийся государственный и общественный деятель, верный сын Дагестана. Магомедали Магомедович искренне заботился о судьбе родного края, благополучии земляков, хорошо знал их проблемы и чаяния.

В сложное время испытаний для Северного Кавказа и всей России проявил беспримерное мужество и твердость духа, внес большой личный вклад в укрепление мира и согласия в республике, сохранение территориальной целостности страны. Мы навсегда запомним этого яркого, неординарного, наделенного несгибаемой волей человека – настоящего патриота и гражданина», — говорил Владимир Путин. 

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