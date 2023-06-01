1 июня на территории Крепости семи братьев и одной сестры в Хучни широко отпраздновали Международный день защиты детей.
В его рамках для детей выступили артисты Табасаранского театра со сказкой «Тайна бабушки», а также аниматоры и детский хореографический ансамбль «Гюнеш» из города Дербент.
Детская школа искусств им. Касума Магомедова показала для участников праздника музыкальные номера и сыграла танцевальные композиции.
Конкурс рисунков мелом, различные игры и мастер-классы игры по шашкам и шахматам представил Дом детского творчества.
Поздравить детей пришли глава муниципалитета Магомед Курбанов, депутат НС РД Алавудин Мирзабалаев, министр юстиции РД Ханлар Пашабеков.
Детям, победившим в конкурсах на лучшее исполнение гимнов России и Дагестана, а также песен на родном языке, от имени Главы Дагестана вручили денежные поощрения и планшеты.
Дети также посетили зоопарк и покатались на карусели.
Дети и их родители поблагодарили за организацию такого яркого праздника.