Расул Гамзатов о Магомедали Магомедове: «Магомедовых много — Магомедали один»

Долгое время он возглавлял республику. В 2006 году ушел в отставку.

Для истории России и Дагестана роль Магомедали Магомедова трудно переоценить, считает, политолог, пресс-секретарь Председателя Госсовета РД в 1998-2006 годы Эдуард Уразаев.

«В конце 80-х и начале 90-х годов многие аналитики прогнозировали межнациональные и межконфессиональные конфликты в Дагестане, но в тяжелых социально-экономических и политических условиях и ослабления центральной власти, Магомедали Магомедов сумел путем переговоров, разумных компромиссов и личного авторитета добиться относительно мирного развития событий. Он проявил истинное мужество во время захвата Дома Правительства Дагестана в 1998 году, объединил дагестанские народы в борьбе с террористическими бандами Хаттаба и Басаева в 1999 году», - сказал «АиФ Дагестан» Уразаев, добавив, что по мере возможностей под его руководством решались и социально-экономические вопросы.

«Для меня он был строгим, но справедливым руководителем, с которым было напряженно, но приятно работать в интересах народа и государства, – говорит политолог. – Его критиковали за случаи коррупции и уступки в кадровых вопросах, но на это были объективные причины. Руководство страны понимало каким трудным для управления регионом является Дагестан и поэтому удостоило его самых высоких наград. Я уверен, что в сердцах дагестанцев о нем сохранится добрая память».

Но Магомедали запомнят не только как мудрого политика, но и как бесстрашного дагестанца. В 1996 году террорист Салман Радуев вместе с боевиками напал на Кизляр, захватил больницу и согнал туда большое количество заложников – до 3 тыс. человек. Магомедали собирался добровольно пойти в заложники, лишь бы боевики отпустили людей. Тогда ему позвонили из Москвы и запретили это делать.

А через два года, когда группа бунтовщиков захватила дом правительства РД, Магомедали с несколькими охранниками вошел в здание и после недолгих переговоров, убедил их покинуть его.

Горец по духу

В жизни деятелей культуры Магомедали Магомедович тоже запомнился с лучшей стороны.

«В Дагестане, когда бы и где бы ни слышали это имя – понимали, что речь скорее всего идет об одном человеке, человеке, которого знала вся республика, - вспоминает публицист, поэт, Член Союза журналистов РФ и РД Мурад Ахмедов, - Как метко сказал Расул Гамзатов: Магомедовых в Дагестане – много, а Магомедали – один. Магомедали Магомедович заслужил право быть первым, пройдя все ступени советской карьерной лестницы, но власть его годами держалась не на каком-то провозглашенном статусе, а на реальном контакте с людьми. О том насколько легко было дозвониться до главы Дагестана – ходили легенды, а попасть к Магомедову на прием не было из ряда вон выходящим событием.

Он принимал буквально всех и каждого, уделяя хотя бы пять минут потенциальной возможности решить чей-то вопрос и попытаться помочь. И это в то время, когда ситуация в республике была турбулентной и в плане безопасности, и в плане благополучия и вообще в какой бы то ни было сфере».

По словам Ахмедова, Магомедали Магомедович – сын простых горцев, сельский учитель, филолог, наизусть знавший Омарла Батырая и Александра Сергеевича Пушкина, директор колхоза, аграрий и хозяйственник, не потерявший связь с землей и народом.

«Находясь во власти долгие годы Магомедов не лишился способности смотреть на вещи взглядом обычных людей. Я не видел ни одного человека в котором настолько гармонично сочетались бы предельная жесткость и доброжелательность, он умел поставить на место так, что огромный зал умолкал за секунду и вместе с тем одной интонацией и добрым словом спасал любую ситуацию, выводя ее из русла непонимания и напряженной враждебности. Возможно это и есть то, что называется одним емким словом – харизма. Магомедали Магомедович в полной мере обладал этим редким даром и как политик и как человек.

Это был горец по сути и по духу, в любых ситуациях – и когда помогал людям, и когда отвечал на вызовы времени. И люди ответствовали ему тем же. Когда Магомедали Магомедович после усмирения несостоявшегося в Дагестане мятежа впервые полетел в Москву, то войдя в салон самолета увидел аплодирующих ему стоя дагестанцев, благодарных за то, что его решительность и воля уберегли республику от непоправимой смуты. Нет, это были не специально подготовленные люди, не чиновники, а именно весь самолет. Думаю, что те аплодисменты в его жизни для него самого стоили больше всех предстоящих высших наград», - считает Мурад Ахмедов.

Биография

Магомедали Магомедов родился 15 июня 1930 года. Окончил Дагестанский учительский институт (1952 г.) и Дагестанский сельскохозяйственный институт (1968 г.). Работал учителем, председателем колхоза, начальником сельскохозяйственного производственного управления, первым секретарем Левашинского райкома КПСС. С января 1979 года начал работать в правительстве Дагестана.

В 1987-1990 годы – председатель Президиума Верховного совета Дагестанской АССР. В 1990-1994 годы возглавлял республики в качестве председателя Верховного совета Дагестанской АССР / Дагестанской ССР / Республики Дагестан.

С июля 1996 до начала 2006 года был председатель Государственного совета Дагестана. Президент РФ Владимир Путин в 2019 году присвоил Магомедову звание Герой Труда Российской Федерации.