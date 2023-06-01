На «Анжи Арене» проходит масштабный праздник ко Дню защиты детей

Сегодня, 1 июня, вся Россия празднует День защиты детей. В Каспийске на стадионе «Анжи Арена» в честь этого проводится красочный праздник для детей: площадку посетили руководитель Дагестана Сергей Меликов, депутат НС региона Елена Павлюченко и Уполномоченная по правам ребенка в республике Марина Ежова.

Глава региона обошел почти все аттракционы, познакомился и пообщался с ребятами. На территории стадиона размещены аттракционы, батутный центр, «Динопарк», организована спортивная зона из 5 секций, проводятся мастер-классы по футболу, изготовлению народных художественных промыслов, шоу мыльных пузырей и так далее.

Девочки из молодежного патриотического движения «Юнармия» научат желающих разбирать и собирать автомат за менее чем минуту. Дети смогут посоревноваться в прыжках в длину или поднятии гири. Можно сыграть в шахматы и собрать большой пазл.

Особенный интерес у детей вызвала техника МЧС республики.

