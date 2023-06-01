Данное мероприятие прошло в развлекательном комплексе «Миркато» в г. Махачкала. Для детей были приглашены аниматоры, с музыкально-развлекательной программой, дети участвовали в различных конкурсах, для детей с музыкальной программой выступили артисты Дагестанской эстрады, а также детям были переданы подарки.
«Отмечать 1 июня, в кругу маленьких детишек, стало доброй для нас традицией, эти мероприятия дарят детям массу позитивных эмоций, хорошее настроение.
Столько улыбок и веселых детских лиц можно увидеть разве что на таких праздниках! А мы, в свою очередь, благодарим родителей этих детишек, которые в это время защищают нашу Родину! Здоровья вам и мира в ваших домах!» отметил депутат Осман Булатов.