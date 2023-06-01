Что такое ВИЧ-инфекция?
ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. Он поражает различные клетки тела человека, в первую очередь-иммунную систему. Диагноз «Вич-инфекция» ставится, когда человек заражен ВИЧ. Люди, зараженные ВИЧ, называются «ВИЧ» -инфицированные или «ВИЧ-положительные» («ВИЧ+»). ВИЧ инфицированный и больной СПИДом не одно и то же. С момента заражения ВИЧ до развития СПИДа может пройти в среднем от 7 до 15 лет, это зависит от образа жизни, состояния здоровья, питания, качества окружающей среды и иных факторов. Хотя нередки случаи развития СПИДа в течение 1 года. Пока ВИЧ не перешел в стадию СПИДа инфицированный человек может чувствовать себя хорошо, выглядеть здоровым и даже не подозревать, что заражен. С момента заражения вирусом человек может передавать его другим людям при определенных условиях.
Как ВИЧ переходит в стадию СПИДа?
ВИЧ уничтожает важные клетки иммунной системы CD4, называемые еще т4 клетками. Это происходит медленно, но в итоге приводит к иммунодефициту, когда иммунная система не может больше эффективно функционировать и бороться с любыми, пусть даже самыми легкими заболеваниями. СПИД быстрее развивается у тех, чье здоровье изначально слабее. Негативное влияние также оказывают курение, алкоголь, наркотики, плохое питание, стрессы.
Как можно обнаружить ВИЧ?
ВИЧ может жить в организме 7-15 лет, прежде чем появятся какие-либо проблемы со здоровьем. В то время люди, живущие с ВИЧ, чувствуют себя хорошо и могут даже не подозревать, что в их организме находится вирус. Единственный способ установить наличие вируса это тест крови на наличие специфических антител к ВИЧ.
Что такое тест на антитела к ВИЧ?
Антитела вырабатываются организмом для борьбы с различными инфекциями. Тест определяет наличие антител к ВИЧ в крови человека.
Положительный результат означает, что у человека обнаружены антитела к ВИЧ.
Это дает основание предполагать, что человек ВИЧ-инфицирован и может в определенных ситуациях передать вирус другим.
Отрицательный результат означает, что антитела к ВИЧ не обнаружены. Есть три ситуации, когда тест может давать отрицательный результат:
1) если человек не заражен ВИЧ;
2) если человек заражен ВИЧ, но организм еще не выработал антитела к вирусу (так называемый «период окна»);
3) если у человека развитый СПИД, когда иммунная система уже не работает (в этом случае человек очень тяжело болен и фактически умирает).
Как происходит заражение ВИЧ?
Вирус передается только через определенные жидкости организма.
Это:
-кровь;
-сперма;
-вагинальный секрет;
-грудное молоко.
ВИЧ передается:
- при сексуальном контакте без презерватива;
- при прямом попадании крови в организм через ранки, язвочки, слизистые оболочки;
- переливании крови и трансплантации органов;
- использовании нестерильных игл и шприцев;
- от матери к ребенку во время беременности, родов или кормления грудью.
Можно ли предотвратить заражение?
Можно! Достаточно предотвратить попадание в ваш организм крови, спермы, вагинального секрета и грудного молока другого человека. Это значит:
*Здоровая кожа! Здоровая слизистая! Здоровые зубы!
*Пользоваться презервативом из латекса или полиуретана при любом сексуальном контакте.
*Всегда пользоваться одноразовым и/или стерильными инструментами для медицинских процедур, связанных с проникновением в организм.
ВИЧ не передается:
- при бытовых контактах: дружеских поцелуях, рукопожатиях, объятиях, пользовании общей посудой, общим бассейном, спортивным залом, туалетом, постельным бельем.
Магомедалиева Умакусум Абидовна, Врач- инфекционист ГБУ. РД. Поликлиники №9