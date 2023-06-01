Муслим Муслимов: «Не бойтесь ошибаться, у каждого успешного предпринимателя был хоть один провальный бизнес»

Крупнейший на Северном Кавказе партнер сервисов Яндекс Муслим Муслимов принял участие в Региональном фестивале «Действуй», в рамках которого прошла сессия про неудачный бизнес «Ошибки – это не страшно».

Основными слушателями стали школьники, участники Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Спикер рассказал о своем опыте, поделился личными наработками и предостерег от наиболее частых ошибок, с которыми могут столкнуться начинающие предприниматели.

«Быть предпринимателем очень круто, но вместе с тем это и тяжело. На первых этапах всегда бывает сложно. Каждый проходит этап набивания собственных шишек. Это нестрашно.

Если говорить о качествах, которыми должен обладать предприниматель, то я считаю, что помимо общих, прикладных навыков, он должен обладать какими-то универсальными компетенциями. Начинающий предприниматель должен постоянно изучать ту сферу, которая ему интересна. Также он должен неплохо разбираться в налоговом законодательстве. К примеру, если неправильно выбрать налоговый режим, можно потерять конкурентоспособность. Вы должны понимать, что мы живем в очень изменчивом мире.

Необходимо постоянно мониторить рынок, изучать новые технологии, идти в ногу со временем. И еще, очень важный момент, не бойтесь ошибаться, у каждого успешного предпринимателя был хоть один провальный бизнес, но это их не останавливало. Ошибки помогают нам набираться опыта», — сказал Муслимов.

