ЗАМАНА - Конкурс «Народов много – страна одна» проходит в Дагестане

Конкурс «Народов много – страна одна» проходит в Дагестане

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31 мая, 2023. Среда 10:14
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Конкурс «Народов много – страна одна» проходит в Дагестане

Уже ставший традицией республиканский конкурс «Народов много – страна одна» начался в Дагестане.

Конкурс «Народов много – страна одна» проходит в Дагестане

Принять участие в нем могут государственные и муниципальные организации, общественные организации и объединения, работающие на территории региона, а также физические лица, которые постоянно проживают на территории Дагестана, информирует пресс-служба Министерства по национальной политике и делам религий региона.

Конкурс проводится по следующим категориям: «Национальные подворья народов России», «Стихи», «Сценка» и «Видеоролик».

Прием заявок стартовал вчера, 30 мая, а завершится он 15 июля.

Подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте.

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