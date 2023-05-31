ЗАМАНА - «Марафон зеленых дел» стартует 3 июня по всей России

«Марафон зеленых дел» стартует 3 июня по всей России

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31 мая, 2023. Среда 09:19
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«Марафон зеленых дел» стартует 3 июня по всей России

«Марафон зеленых дел» от Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» состоится с 3 по 12 июня. Серия таких экологических мероприятий пройдет во всех регионах России.

«Марафон зеленых дел» стартует 3 июня по всей России

Первыми к акции подключатся Московская, Липецкая, Вологодская, Нижегородская области, а также Республики Крым, Татарстан и Марий Эл.

Старт «Марафона зеленых дел» был анонсирован на X Невском международном экологическом конгрессе. Советник Федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров рассказал о конкретных мерах по вовлечению молодежи в экоповестку. По его словам, именно на площадке данного конгресса был дан старт новому экологическому общественному движению, в которое вошли экологические организации и проекты.

«Давайте все вместе, объединившись, уберем стихийные свалки, посадим деревья, уберем берега рек, озер после половодья, соберем мусор у дома, в парке, рядом с офисом, будем правильно сортировать отходы, участвовать в корпоративных субботниках или волонтерами поедем чистить Арктику, будем помогать в заповедниках и питомниках, оборудовать экотропы и места для цивилизованного отдыха на природе. Экосистема именно об этом», – призвал Олег Макаров.

Отметим, что, помимо новых предложений, можно присоединиться к уже существующим экоинициативам.

В ходе своего выступления генеральный директор АНО «Сад памяти», сопредседатель «Экосистемы» Ольга Степченко обратила внимание на то, как в масштабные акции по высадке деревьев удачно интегрируется повестка нового экологического движения «Экосистема».

«Сообщество призвано сформировать новые тренды по важным для страны направлениям экологии, объединить тех, кто уже заботится о природе, и тех, кто еще не стал частью нашего движения. Я уверена, что в рамках совместной работы по восстановлению и пополнению российских лесов мы сможем достичь еще бóльших результатов в деле компенсации углеродного следа», – подчеркнула спикер.

В ходе круглого стола эксперты также акцентировали внимание на том, что сегодня молодежь активно вовлекается в экологическое просвещение.

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