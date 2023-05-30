ЗАМАНА - Осман Булатов: «Новая редакция закона о предпринимательстве учитывает современные реалии экономического развития Дагестана и страны»

Осман Булатов: «Новая редакция закона о предпринимательстве учитывает современные реалии экономического развития Дагестана и страны»

Автор
30 мая, 2023. Вторник 12:02
|||
Осман Булатов: «Новая редакция закона о предпринимательстве учитывает современные реалии экономического развития Дагестана и страны»

 

На очередной сессии Народного Собрания Республики Дагестан депутат Осман Булатов выступил с презентацией поправок к закону о предпринимательстве.

Осман Булатов: «Новая редакция закона о предпринимательстве учитывает современные реалии экономического развития Дагестана и страны»

По его словам, закон, принятый в регионе 15 лет назад, сейчас заметно устарел.

«Он не учитывает и выросшую предпринимательскую активность и то, как влияет бизнес на социально-экономическое развитие республики», – считает депутат.

Новая редакция закона, подготовленная группой депутатов, учитывает все изменения современные реалии и более детально регулирует сферу развития малого бизнеса в Дагестане.

По рекомендации Главы Дагестана Сергея Меликова законопроект был обсуждён на заседании профильного комитета с участием всех заинтересованных органов исполнительно власти, других комитетов НС, прокуратуры, Счетной Палаты, бизнес сообщества, поддержан депутатами Комитета. Законопроект одобрен президиумом НС РД.

Прочитано 30 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top