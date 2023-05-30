ЗАМАНА - Тему профилактики деструктивного информационного воздействия на детей обсудили в Дагестане

Тему профилактики деструктивного информационного воздействия на детей обсудили в Дагестане

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30 мая, 2023. Вторник 11:14
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Тему профилактики деструктивного информационного воздействия на детей обсудили в Дагестане

Ежегодная научно-методическая конференция «Профилактика деструктивного информационного воздействия на детей» состоялась в ДИРО, информирует пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.

Тему профилактики деструктивного информационного воздействия на детей обсудили в Дагестане

Обсуждение делилось на пленарную и секционную части. Принимали участие в конференции педагоги-психологи, заместители руководителей по воспитательной работе, классные руководители и социальные педагоги учебных заведений.

Собравшиеся рассмотрели вопросы использования трудовых технологий в реабилитации несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, практики информационной защиты детей в Интернете, форм девиантного поведения детей вследствие информационного воздействия, безопасного использования интернета и мобильной связи.

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