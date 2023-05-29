ЗАМАНА - В Докузпаринском районе благодаря национальному проекту отремонтируют 14 км дороги

В Докузпаринском районе благодаря национальному проекту отремонтируют 14 км дороги

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29 мая, 2023. Понедельник 17:26
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В Докузпаринском районе благодаря национальному проекту отремонтируют 14 км дороги

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Докузпаринском районе осуществляется ремонт автодороги Магарамкент – Ахты – Рутул км 40 – км 54, информирует пресс-служба Минтранспорта.

В Докузпаринском районе благодаря национальному проекту отремонтируют 14 км дороги

Как уточняется ведомством, автодорога связывает 4 района между собой: Магарамкентский, Докузпаринский, Ахтынский и Рутульский, она входит в опорную сеть республики и является одним из капиталоемких объектов национального проекта в 2023 году.

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