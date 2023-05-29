В Докузпаринском районе благодаря национальному проекту отремонтируют 14 км дороги

Как уточняется ведомством, автодорога связывает 4 района между собой: Магарамкентский, Докузпаринский, Ахтынский и Рутульский, она входит в опорную сеть республики и является одним из капиталоемких объектов национального проекта в 2023 году.