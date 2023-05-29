ЗАМАНА - Шесть детских садов откроют в Дагестане 1 июня

Шесть детских садов откроют в Дагестане 1 июня

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29 мая, 2023. Понедельник 15:46
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Шесть детских садов откроют в Дагестане 1 июня

Шесть детских садов откроют свои двери в Дагестане в Международный день защиты детей, проинформировал 29 мая в рамках собрания по актуальным вопросам Глава РД Сергей Меликов.

Шесть детских садов откроют в Дагестане 1 июня

«В нынешнем году праздник должен пройти особенно масштабно. Необходимо подарить радость детям участников СВО, сиротам, малышам с ОВЗ и тем, кто проходит лечение, детям из многодетных семей и иным категориям, нуждающимся во внимании», – выступил Меликов на совещании.

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