«В нынешнем году праздник должен пройти особенно масштабно. Необходимо подарить радость детям участников СВО, сиротам, малышам с ОВЗ и тем, кто проходит лечение, детям из многодетных семей и иным категориям, нуждающимся во внимании», – выступил Меликов на совещании.
Шесть детских садов откроют в Дагестане 1 июня
- Автор Дарья
- 29 мая, 2023. Понедельник 15:46
Шесть детских садов откроют свои двери в Дагестане в Международный день защиты детей, проинформировал 29 мая в рамках собрания по актуальным вопросам Глава РД Сергей Меликов.
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