ЗАМАНА - 3 сотрудницы детского сада в Дагестане ответят в суде за хищение более 80 000 рублей

3 сотрудницы детского сада в Дагестане ответят в суде за хищение более 80 000 рублей

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26 мая, 2023. Пятница 11:45
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3 сотрудницы детского сада в Дагестане ответят в суде за хищение более 80 000 рублей

Гунибским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей, ее заместителя и воспитателя детского сада, обвиняемых в мошенничестве и служебном подлоге, информирует пресс-служба Следственного Комитета республики.

3 сотрудницы детского сада в Дагестане ответят в суде за хищение более 80 000 рублей

Как показало следствие, в начале лета 2021 года обвиняемые договорились о внесении фейковых данных в табели о якобы отработанных одним из специалистов детсада рабочих часов в должности младшего воспитателя и воспитателя. После перевода заработной платы на банковский счет педагога по требованию обвиняемых денежные средства направлялись на их банковские счета. В общем с лета 2021 по май 2022 года на счета обвиняемых на основании поддельных документов было переведено около 87 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

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