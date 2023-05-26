ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанских предпринимателей с профессиональным праздником

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанских предпринимателей с профессиональным праздником

Автор
26 мая, 2023. Пятница 11:14
|||
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанских предпринимателей с профессиональным праздником

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил бизнес-сообщество региона с Днем российского предпринимательства.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанских предпринимателей с профессиональным праздником

«Уважаемые предприниматели! От всей души поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! Мы по праву чествуем энергичных, инициативных, творческих и неравнодушных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело. Используя свой богатый, разносторонний потенциал, вы активно проявляете себя в самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все больше энергичных и инициативных людей в данную отрасль экономики. Создание новых рабочих мест, обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами являются составляющими вашего участия в развитии Республики Дагестан.  Вы нашли и прочно заняли свое место в ее экономике, участвуете в конкурсах профессионального мастерства, грантах поддержки среднего и малого предпринимательства, в социально значимых проектах, воплощаете в жизнь новые идеи и программы. Желание бизнеса брать на себя ответственность и помогать в развитии республики заслуживает глубокого уважения и поддержки. Примите искреннюю благодарность за профессионализм и добросовестный труд. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, удач и новых побед!»,- говорится в поздравлении премьер-министра.

Прочитано 8 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top