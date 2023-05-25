Конкурс проводился по двум категориям: «Лучший рисунок» и «Лучшее письмо» среди детей и подростков от 8 до 18 лет. Во 2-й этап конкурса прошли 305 заявок из 57 учреждений социального обслуживания жителей.
В категории «Лучший рисунок» одержала победу подопечная Социально-реабилитационного центра Кизилюртовского района Муслимат Шахбанова, которая подготовила работу «Отнятое детство».
В категории «Лучшее письмо» выиграл подопечный Махачкалинского социально-реабилитационного центра для детей Самир Ахмедов.
Также специальный приз получила работа «Защитник Родины» Альфии Багдаевой, дочери погибшего участника СВО Бахтияра Багдаева.