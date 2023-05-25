Осмотрев концерн, Юрий Чайка оценил образец многоцелевого четырехместного самолета МАИ-411, который производится в республике. Самолет используется в области авиаперевозок, при обучении летчиков, в воздушном патрулировании, при осуществлении аэросъемки и так далее.
Юрий Чайка прилетел в Дагестан с рабочим визитом
- Автор Дарья
- 25 мая, 2023. Четверг 01:23
Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка с рабочим визитом прилетел в Дагестан. Здесь он совместно с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым ознакомился с потенциалом концерна «КЭМЗ», информирует телеграм-канал Администрации Главы региона.
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